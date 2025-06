Il caso della turista morta per rabbia | la situazione dei cani liberi in Marocco come comportarsi e perché c'è ancora la zoonosi

La tragica vicenda di una turista deceduta per rabbia in Marocco mette in luce un problema grave e ancora irrisolto: la presenza massiccia di cani randagi e il diffondersi di zoonosi. La mancanza di politiche sanitarie efficaci e il controverso metodo TNVR, che mira a ridurre i rischi senza eliminare gli animali, alimentano un ciclo di pericolo per residenti e turisti. È urgente intervenire con strategie sostenibili e rispettose di entrambe le parti. Continue reading.

Una turista è morta in Marocco dopo aver contratto la rabbia per il graffio di un cucciolo che aveva accarezzato. La zoonosi è endemica nel Paese in cui manca una corretta politica sanitaria di prevenzione e sono milioni, negli ultimi anni, i cani liberi uccisi tra cui ci sono anche quelli che erano stati sottoposti al programma TNVR, ovvero un piano che garantisce la serena convivenza tra persone a randagi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: turista - morta - rabbia - cani

È morta Anne Burrell, storico volto di Food Network Aveva 55 anni e lascia il marito e i figli: sui social, pochi minuti fa, Gigi Hadid l’ha omaggiata con parole d’affetto Vai su Facebook

Il caso della turista morta per rabbia: la situazione dei cani liberi in Marocco, come comportarsi e perché c'è ancora la zoonosi; La gatta Mirage sopravvive a una caduta di 115 metri nel Bryce Canyon, morti i due proprietari; Rabbia: la malattia dimenticata.

Il caso della turista morta per rabbia: la situazione dei cani liberi in Marocco, come comportarsi e perché c’è ancora la zoonosi - Una turista è morta in Marocco dopo aver contratto la rabbia per il graffio di un cucciolo che aveva accarezzato ... Riporta fanpage.it

Graffiata da cucciolo di cane in vacanza, turista torna a casa muore per rabbia: “Non gli ha dato importanza” - È la terribile storia di Yvonne Ford, donna inglese dello Yorkshire che è entrata in contatto con un cane randagio durante una vacanza in Marocco senza ... Secondo fanpage.it