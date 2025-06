Il caso Aica in consiglio comunale Zicari e Spataro Dc | Dal sindaco nessuna posizione

Il dibattito in consiglio comunale si accende intorno al caso Aica, con i consiglieri Zicari e Spataro della Democrazia Cristiana che criticano l’assenza di una presa di posizione da parte del sindaco. La loro insoddisfazione evidenzia come la mancanza di chiarezza possa alimentare sospetti e tensioni all’interno della comunità. In un contesto così delicato, il ruolo del primo cittadino diventa ancora più cruciale per ristabilire fiducia e trasparenza.

"Non siamo soddisfatti del consiglio comunale di ieri: il sindaco non ha preso nessuna posizione politica né ha preso le distanze da nulla, anzi ha affermato di essere sempre aggiornato su tutto". Lo dicono i consiglieri comunali della Democrazia cristiana Roberta Zicari e Pasquale Spataro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Il caso Aica in consiglio comunale, Zicari e Spataro (Dc): "Dal sindaco nessuna posizione"

