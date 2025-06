Il carrello dei bolliti

Carrello dei bolliti di Flavio Verzola è un viaggio tra ricordi intensi e riflessioni profonde. Ricominciare a scrivere si rivela un'impresa titanica, tra stanchezza e nostalgia ancora vive nel cuore. Tuttavia, la passione per l’Inter e le piccole gioie quotidiane diventano quella dolcezza che rende sopportabile anche il momento più amaro. È proprio in questi attimi che la vita si rivela ancora più preziosa, pronta a sorprenderci con nuove speranze e emozioni.

Di Flavio Verzola. Che fatica immensa ricominciare a scrivere. Ricominciare a rivivere, quando la stanchezza e il ricordo recente ancora ti chiudono lo stomaco — e chissà ancora per quanto. L'Inter non ti cambia la vita, almeno per me, ma sicuramente ti permette di affrontare il fango quotidiano con uno spirito diverso. È quella spruzzata di zucchero a velo che rende commestibile, almeno un po', anche l'amarissima medicina della vita. Il difficile è quando ti lascia in mutande, quando ti toglie la rete mentre sei in bilico su un filo e guardi in basso, spaventato dall'altezza, sapendo che potresti cadere da un momento all'altro.