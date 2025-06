Il campo dei sinti sarà spostato per fare spazio alla piscina Ma dove? La delibera dei dubbi

Il campo dei Sinti di Piazzale Europa, un punto di discussione acceso a Pavia, si trova nuovamente al centro delle polemiche, questa volta tra giunte di diverso orientamento politico. Mentre la piscina di Viale Resistenza si prepara a rinascere come parco acquatico, il futuro del campo solleva dubbi e interrogativi sulla trasparenza e le decisioni adottate. Ma cosa dice davvero la delibera? Vediamo i dettagli.

Pavia, 19 giugno 2025 – Aveva sollevat o polemiche quando la Giunta era di centrodestra. Torna a sollevarne anche ora con il centrosinistra. Al centro dell’attenzione c’è sempre il campo dei sinti di piazzale Europa, che dovrà essere in parte spostato. Nell’area infatti nell’ambito del Waterfront dovrà sorgere il parco acquatico che prevede il recupero della piscina scoperta di viale Resistenza. Secondo una delibera di Giunta lo spostamento dovrà avvenire al Bivio Vela. “Non ci sarà nessuno spostamento al Bivio Vela – ha detto il vicesindaco Alice Moggi in Commissione territorio – Lo spostamento, come sempre dichiarato, avverrà nell’area tra la piscina e Palazzo Esposizioni, che appartiene alla Camera di commercio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it