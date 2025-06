Il Barca finge di snobbare il Mondiale per Club ma Laporta è incazzato come un cinghiale Paìs

Il Barcellona sembra adottare un atteggiamento di distacco nei confronti del Mondiale per Club, ma dietro questa finzione si nasconde una passione inesauribile e, forse, qualche frustrazione. La rivalità e l’attaccamento alla tradizione si fanno sentire, e anche se ufficialmente lo snobbano, il cuore catalano pulsa forte. È una strategia o un segnale di desiderio latente? La verità, come spesso accade, sta nel mezzo.

“È quasi una tradizione che, quando viene lanciato un nuovo torneo, le persone più vicine al Barcellona si prendano un minuto per scartarlo e diversi decenni per desiderarlo, un club che è al tempo stesso centenario e adolescente”. E così, adesso, il Barcellona finge di snobbare il Mondiale per Club, ma nel cuore del club rosicano, scrive El Paìs. “Il Barcellona insiste a definirla un torneo estivo, una competizione inutile o, addirittura, una truffa”, ma “Joan Laporta si è agitato come un cinghiale” per aver perso l’occasione di spartirsi quella torta. Se l’è presa con Xavi quando snobbava l’importanza di qualificarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Barca finge di snobbare il Mondiale per Club, ma Laporta è incazzato come un cinghiale (Paìs)

