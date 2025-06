Nel 2025, quasi il 70% degli italiani associa la sostenibilità alla qualità dei beni prodotti, evidenziando una crescente consapevolezza dell’importanza di scelte responsabili. Secondo il rapporto “Sostenibilità è Qualità 2025” di Fondazione Symbola e Ipsos, questa percezione influenza motivazioni e comportamenti di consumo, delineando un nuovo paradigma di qualità che mette al centro l’ambiente e il benessere collettivo. Un dato che invita a riflettere sulle tendenze future del nostro mercato e della società.

