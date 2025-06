Il 5% del Pil in spese militari? Anche no La Spagna si ribella a Trump e inguaia la Nato | Irrazionale e incompatibile col welfare

A poche settimane dal vertice NATO, la Spagna di Pedro Sánchez si schiera contro l’idea di destinare il 5% del Pil alle spese militari, evidenziando come questa scelta possa danneggiare il benessere sociale e i valori del welfare. In un contesto internazionale sempre più complesso, le decisioni di Madrid sottolineano l’importanza di trovare un equilibrio tra difesa e tutela dei servizi pubblici, dimostrando che la solidarietà può essere la vera forza dell’Europa.

Investire il 5% del Pil in spese per la difesa? Anche no. A pochi giorni dall’apertura del vertice dei capi di Stato e di governo della Nato, il primo dal ritorno al potere di Donald Trump, esce allo scoperto un Paese contrario a sottostare ai desiderata dell’Amministrazione Usa. È la Spagna di Pedro Sánchez. Per Madrid, «impegnarsi all’obiettivo del 5% sarebbe non soltanto irrazionale, ma perfino controproducente» rispetto al rafforzamento della difesa europea e in ogni caso « incompatibile col nostro sistema di welfare e con la nostra visione del mondo », ha scritto il premier spagnolo in una lettera al Segretario generale della Nato Mark Rutte, svelata oggi da El Paìs. 🔗 Leggi su Open.online

