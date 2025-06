Il 43% dei quindicenni in Italia non possiede le competenze scolastiche di base 460 milioni i minori in aree di conflitto nel mondo 1 miliardo quelli che vivono in povertà Il quadro UNICEF

Nel 51° anno di attività dell’UNICEF Italia, emerge un quadro preoccupante: il 43% dei quindicenni italiani non possiede competenze scolastiche di base e oltre 460 milioni di minori nel mondo vivono in aree di conflitto. Questi dati evidenziano un’emergenza educativa e umanitaria che coinvolge il nostro Paese e il pianeta. È fondamentale agire subito per garantire un futuro migliore a ogni bambino e adolescente.

Nel 51° anno di attività dell'UNICEF Italia, il presidente Nicola Graziano ha richiamato l'attenzione sul quadro attuale che coinvolge l'infanzia a livello mondiale. Secondo quanto riportato, bambini e adolescenti si trovano a vivere situazioni di forte difficoltà, sia in territori interessati da conflitti noti, che in aree meno considerate dall'opinione pubblica.

Il 43% dei quindicenni in Italia non possiede le competenze scolastiche di base. 460 milioni i minori in aree di conflitto nel mondo, 1 miliardo quelli che vivono in povertà. Il quadro UNICEF; Nei paesi più ricchi del mondo il benessere dei bambini peggiora (di A. Iacomini); I risultati dell’Indagine sulla Financial Literacy in PISA 2018.

