IKONO Roma il museo più immersivo della Capitale si rinnova per l’estate | novità e sconti

vivere un’esperienza unica e coinvolgente, perfetta per rinfrescare le calde giornate estive. Con le sue novità e promozioni speciali, IKONO Roma si prepara a sorprendere tutti i visitatori, regalando emozioni indimenticabili tra arte, tecnologia e creatività. Un’occasione da non perdere per scoprire un modo innovativo di vivere l’arte e il divertimento nel cuore della capitale.

Con l’arrivo dell’estate e le giornate che si allungano, Roma torna a riempirsi di vita e voglia di esperienze nuove. Tra i tanti luoghi che in questi mesi caldi promettono di offrire un’occasione di svago e freschezza, spicca IKONO Roma, il museo interattivo che si trova a pochi passi dal Pantheon. Un museo che non ha nulla di tradizionale: qui si gioca, si interagisce, ci si immerge in mondi alternativi fatti di luci, suoni e spazi pensati per stupire. E quest’estate, il percorso espositivo si arricchisce ancora di più. Un viaggio tra installazioni e sale interattive. Quando l’afa avvolge Roma, IKONO rappresenta un’oasi di creatività. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - IKONO Roma, il museo più immersivo della Capitale si rinnova per l’estate: novità e sconti

In questa notizia si parla di: ikono - roma - estate - museo

