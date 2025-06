Ieri in Campania | moto contro auto nel Cuneese muore un 31enne della Valle Caudina

Ieri in Campania e nel Cuneese si sono verificati eventi drammatici che hanno scosso le comunità: un incidente mortale tra moto e auto, costato la vita a Guido Giovanni Marro, 31 anni, agente della polizia penitenziaria originario di Cervinara. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, ricordandoci quanto sia fragile la vita e l’importanza della sicurezza sulle strade. Ecco i dettagli e le storie che hanno fatto notizia ieri.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 17 giugno 2025 Avellino – È Guido Giovanni Marro, 31 anni, l’uomo deceduto nel grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 17 giugno, a Savigliano. Il motociclista, agente della polizia penitenziaria in servizio alla casa di reclusione di Saluzzo, era originario di Cervinara. (LEGGI QUI) Benevento – Disordini presso una Comunità di Accoglienza per richiedenti asilo. La protesta sarebbe scattata a causa delle condizioni logistiche della strattura, situata a Torrecuso e che aveva accolto dei ragazzi di diversa provenienza il 13 di giugno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: moto contro auto nel Cuneese, muore un 31enne della Valle Caudina

Ieri in Campania: schianto tragico in sella alla moto, 16enne perde la vita - Un terribile incidente ha segnato la giornata di ieri in Campania, dove un ragazzo di 16 anni ha perso tragicamente la vita in un schianto in moto.

