idf danneggiati i 2 3 dei lanciatori di missili iraniani

In un'azione senza precedenti, l'Aeronautica Militare ha colpito duramente le infrastrutture missilistiche iraniane nell'ovest del paese, danneggiando gravemente i lanciatori e indebolendo le capacità militari di Teheran. Con due terzi dei sistemi compromessi, la regione si trova ora al centro di una delicata partita strategica. Questa escalation rischia di ridisegnare gli equilibri di potere nella zona, aprendo scenari ancora più complessi e incerti.

Venti caccia dell' Aeronautica Militare hanno appena concluso un'ondata di attacchi nell' Iran occidentale. I raid hanno preso di mira infrastrutture missilistiche terra-terra e soldati delle forze armate iraniane. Una fonte israeliana ha dichiarato: "Due terzi dei lanciatori iraniani sono stati danneggiati", riferisce Channel 12 citando Reuters.

