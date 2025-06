Idf 30 missili iraniani su Israele feriti a Ramat Gan e Holon

Un attacco senza precedenti scuote Israele: circa 30 missili iraniani hanno colpito diverse città, tra cui Beersheva, Holon e Ramat Gan, provocando feriti e danni significativi. La tensione tra le due nazioni raggiunge un nuovo picco, mentre il Paese si trova a dover rispondere a questa grave escalation. La situazione sul campo rimane critica e in evoluzione, lasciando l'intera regione in forte allerta.

Secondo le valutazioni dell'Idf, l' Iran ha lanciato questa mattina circa 30 missili balistici verso Israele. I missili hanno colpito l' ospedale Soroka a Beersheva e le città di Holon e Ramat Gan nel centro del Paese, dove si registrano tre feriti gravi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf, 30 missili iraniani su Israele, feriti a Ramat Gan e Holon

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

