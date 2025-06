Identità negate | il nuovo noir di Ferdinando Salamino presentato a Milano

Venerdì 20 giugno alle 18, al Covo della Ladra, via Scutari 5, zona viale Padova, Enrico Fovanna presenta il libro "identità negate" (Altre Voci), quinto romanzo dello scrittore Ferdinando Salamino, nato a Milano nel 1971. Un noir dalle tinte fosche, ma scritto in modo magistrale e accattivante. Non a caso Salamino è psicoterapeuta familiare e insegna Psicoterapia all’Università di Oxford e all’Università di Northampton in Inghilterra. Assieme a Elisa Gusmini, dirige il team di Systemic Family Therapy di Broad Horizons, un centro privato di psicoterapia che collabora strettamente con i servizi sociali nell’area delle Midlands inglesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Identità negate: il nuovo noir di Ferdinando Salamino presentato a Milano