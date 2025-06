Identificata donna morta a V Pamphili

Una tragica scoperta scuote Villa Pamphili: il corpo di Anastasia, donna russa di 30 anni, è stato rinvenuto a pochi passi dalla piccola di sei mesi. La drammatica vicenda ha portato all’arresto in Grecia di Francis Kaufmann, sospettato di aver strangolato la bambina. La madre, riconoscendo la vittima, ha chiamato "Chi l'ha visto", aggiungendo un ulteriore capitolo a questa triste storia di perdita e mistero.

12.55 Sarebbe una cittadina russa di 30 anni di nome Anastasia la donna trovata morta a Villa Pamphili a distanza di 200 metri dal corpo della figlia di appena sei mesi. Lo avrebbero accertato gli inquirenti nell'inchiesta che ha portato al fermo, in Grecia, di Francis Kaufmann, accusato di aver strangolato la bimba. A riconoscerla, dalla Russia, sarebbe stata la madre, che ha telefonato alla trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

