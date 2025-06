Ictus scambiato per attacco di panico una 27enne diventa tetraplegica | due milioni di risarcimento

Una giovane di 27 anni di Cles, in Trentino, ha affrontato un dramma inaspettato: un ictus scambiato per un attacco di panico le ha cambiato radicalmente la vita, lasciandola tetraplegica. Dopo aver ottenuto un risarcimento di due milioni di euro, ora sogna una nuova casa e un furgoncino attrezzato per riprendere un minimo di autonomia. Ma il suo dolore va oltre il materiale: “non avrò più la mia vita”.

La ragazza di Cles in Trentino è costretta dall’agosto 2020 su una sedia a rotelle: coi soldi una nuova casa e un furgoncino attrezzato “ma non avrò più la mia vita”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ictus scambiato per attacco di panico, una 27enne diventa tetraplegica: due milioni di risarcimento

In questa notizia si parla di: ictus - scambiato - attacco - panico

Ictus scambiato per attacco di panico, una 27enne diventa tetraplegica: due milioni di risarcimento; Ictus non diagnosticato, la battaglia di Rossella: Sogno una vita normale col mio nuovo cane.

Paralizzata dopo l'ictus scambiato per attacco emotivo. La madre: «Siamo abbandonati da tutti» - Sono quattro anni che Rossella Nadalutti, la 26enne di Cles alla quale un ictus è stato diagnosticato come un attacco emotivo vive paralizzata. Segnala msn.com

Attacchi di panico e claustrofobia: i sintomi e cosa fare - Nella sua componente fisiologica, l’attacco di panico può essere considerato come uno “scatto a vuoto” della “reazione attacco- corriere.it scrive