I tormentoni estivi 2025 sono alle porte, pronti a conquistare le radio e le spiagge di tutta Italia. Da Alfa e Manu Chao a Marco Mengoni, passando per Sayf, Rkomi, Fedez, Rose Villain, Annalisa e il ritorno di Max Pezzali con i Pinguini Tattici Nucleari: un mix di emozioni, trend e hit irresistibili. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile, tra musica che farà da sottofondo a ogni momento della vostra stagione più caliente.

