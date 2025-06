I sindacati fermano l' Italia contro Israele

Venerdì prossimo, l’Italia si fermerà in segno di protesta contro le politiche di Israele, coinvolgendo i lavoratori su più fronti: dai trasporti alla piazza. Una mobilitazione che unisce sindacati e cittadini, puntando il dito su disarmo, economia di guerra e solidarietà alla Palestina. Ma cosa succederà realmente quando le macchine si fermeranno e le strade si riempiranno di voci e bandiere?

Fermi tutti: venerdì prossimo i sindacati fermeranno l’Italia non solo «per il salario», ma anche «per il disarmo» e «per la Palestina». L’appuntamento è doppio, in pratica: prima la paralisi generale, in primis sui trasporti (20 giugno), poi l’adunata di piazza - a Roma - «contro il riarmo e l’economia di guerra». Filo conduttore: l’ostilità nei confronti di Israele, che impegnerà, chissà quanto consapevolmente, i lavoratori che incroceranno le braccia per 24 ore. Le motivazioni alla base dello sciopero generale si allargano «ai vari fronti aperti » sullo scenario internazionale, ufficializzano le sigle del sindacalismo di base, Cub e Usb. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I sindacati fermano l'Italia contro Israele

Stellantis di Atessa, lavoratori Iscot Italia in sciopero. I sindacati: “Condizioni insostenibili" - Gli operai di Stellantis ad Atessa, gestiti da Iscot Italia Spa, sono scesi in sciopero per protestare contro le condizioni insostenibili e i tagli che hanno gravemente compromesso l’occupazione.

