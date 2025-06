I server di gioco online subiscono perdite milionarie a causa degli attacchi DDoS

Service). Questi attacchi informatici mirati compromettono i server di gioco, causando perdite milionarie e interruzioni che penalizzano milioni di utenti. La sicurezza dei servizi online diventa quindi una priorità imprescindibile per garantire un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, proteggendo sia gli investimenti delle aziende sia la passione dei giocatori.

Negli scorsi anni, il mondo dei giochi online ha vissuto una crescita mai vista prima. Milioni di giocatori in tutto il mondo si collegano ogni giorno per partecipare a eventi, visitare realtà virtuali o semplicemente rilassarsi dopo una lunga giornata. Ma dietro questo scenario vivace e interessante si nasconde una minaccia crescente che sta mettendo in difficoltà anche le grandi aziende del settore: gli attacchi DDoS ( Distributed Denial of Service ). Questi attacchi, sempre più frequenti e complessi, causano perdite economiche che in molti casi superano il milione di dollari.

