I ricordi di Barbra Streisand e altre verità che gli uomini non capiranno mai

In un mondo dove i ricordi e le verità spesso sfuggono, la recente intervista di David Remnick a Barbra Streisand ci permette di entrare in scena nella sua vita, come fosse un romanzo intimo. Tra confessioni personali e riflessioni profonde su memoria, questa conversazione diventa un'opera teatrale unica, dove i protagonisti sono due icone che condividono più di quanto gli uomini possano immaginare. E allora, prepariamoci a scoprire cosa si cela dietro il sipario...

Ci sono opere in cui sei tutti i personaggi in scena, di solito accade coi romanzi o coi film, e invece questa settimana accade con un'intervista che il direttore del New Yorker, David Remnick, fa a Barbra Streisand. Parlano delle cose di cui parliamo noi vecchi – il mal di schiena, il giardinaggio – ma soprattutto parlano di memoria. Due anni fa, Streisand ha pubblicato quasi mille pagine d'autobiografia, che io non ho letto ma Remnick sì, e quindi le chiede di quella volta che Marlon Brando le ha detto «Vorrei scoparti», e lei è inorridita. Remnick dice che beh, certo, una cosa così non puoi dimenticarla.

Barbra Streisand E Paul McCartney hanno fatto un duetto insieme e per l'ex Beatles è stato un momento terrorizzante: ecco il suo racconto - Barbra Streisand e Paul McCartney hanno condiviso un duetto memorabile, ma per l'ex Beatles è stato un momento terribile.

