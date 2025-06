I Reali del Belgio e l’amore in Versilia | estati al mare serate in Capannina

I reali del Belgio e l’amore in Versilia: un sogno che prende vita tra le onde del mare, le lunghe serate alla Capannina di Viareggio e i ricordi di estati indimenticabili. La loro storia, iniziata nel 1958 a Roma, ha scritto un capitolo affascinante di romanticismo e glamour, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di una terra che ha visto nascere un vero amore regale. Una favola senza tempo, pronta a ispirare anche noi.

Viareggio, 19 giugno 2025 – È stata una favola, niente a che vedere con la storia di Harry e Megan. Si incontrarono a un ricevimento per l’insediamento di Papa Giovanni XXIII nel novembre 1958 a Roma e neanche un anno dopo si sposarono. Paola Ruffo di Calabria e Alberto del Belgio hanno rappresentato una vera coppia glamour negli anni Sessanta. Con sullo sfondo il litorale apuano e della Versilia che è stato il loro nido d’amore e qualcosa di più. Anche perché lì Paola Ruffo di Calabria ci è nata l’11 settembre 1937: nella casa di famiglia, villa Claudia, a Ronchi-Poveromo provincia di Massa Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Reali del Belgio e l’amore in Versilia: estati al mare, serate in Capannina

