I pronostici di giovedì 19 giugno | Mondiale per Club

Preparati a scoprire i pronostici di giovedì 19 giugno, giornata cruciale della seconda fase dei gironi del Mondiale per Club. Dopo un esordio sorprendente dell’Atletico Madrid, affrontiamo le sfide che potrebbero riscrivere le sorti del torneo, con analisi dettagliate e previsioni affidabili. Non perdere gli aggiornamenti: il calcio mondiale si accende e ogni dettaglio può fare la differenza!

I pronostici di giovedì 19 giugno, inizia la seconda giornata dei gironi del Mondiale per Club con altre quattro partite in programma È stato un esordio da incubo quello dell’ Atletico Madrid al Mondiale per Club. Sì, è vero, di fronte gli uomini del Cholo Simeone avevano i neocampioni d’Europa del PSG – ad oggi la miglior squadra del pianeta e che molto probabilmente batterà anche il Botafogo – ma la prestazione dei Colchoneros è stata davvero inconsistente. (LaPresse) – IlVeggente.it Oblak e compagni non hanno praticamente mai visto la palla (26% di possesso) e non sono riusciti neppure a chiudere gli spazi, cosa che di solito gli riesce abbastanza bene. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 19 giugno: Mondiale per Club

