I pendolari e il flash mob dei sindaci Da Re | Più fatti e meno passerelle

I pendolari del Valdarno scendono in piazza, ma questa volta con un messaggio chiaro: basta passare dalle parole ai fatti. Il flash mob dei sindaci, nato per difendere la linea ferroviaria Direttissima, evidenzia l’urgenza di azioni concrete contro le decisioni che rischiano di escludere i treni regionali. È il momento di ascoltare le voci di chi ogni giorno affronta i disagi, perché il futuro della mobilità regionale dipende dalla nostra capacità di agire immediatamente.

di Marco Corsi VALDARNO Si accende il dibattito sul futuro della linea ferroviaria Direttissima tra Arezzo, Valdarno e Firenze, con lo spettro concreto dell’esclusione, nella tratta, dei treni regionali a partire dal 1° gennaio 2026, in seguito ad una decisione dell’Autorità per la Regolamentazione dei Trasporti. Martedì scorso, un gruppo di sindaci e amministratori locali del Valdarno aretino e fiorentino, accompagnati dai consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Marco Casucci ha scelto un gesto simbolico, ma definito di grande significato: prendere un treno regionale per Firenze e manifestare alla stazione di Santa Maria Novella contro questa ipotesi più che concreta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I pendolari e il flash mob dei sindaci. Da Re: "Più fatti e meno passerelle"

In questa notizia si parla di: sindaci - pendolari - flash - fatti

Circum, Napoli-Baiano chiusa. Sarà così fino a ottobre: sindaci e pendolari in rivolta - La linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana resterà chiusa fino a ottobre a causa di lavori Rfi e interventi straordinari sulla rete Eav.

Rassegna Stampa: flash mob dei sindaci del Valdarno a sostegno dei pendolari. Se ne parla su Arezzo24 Vai su Facebook

I pendolari e il flash mob dei sindaci. Da Re: Più fatti e meno passerelle; Flash-mob dei Sindaci del Valdarno aretino e fiorentino a fianco dei pendolari della vallata; Sindaci sul treno dei pendolari con la fascia tricolore: flash mob a Firenze per dire no allo spostamento sulla linea lenta.

Il Movimento Consumatori Toscana: “Altro che flash mob, servono fatti. I pendolari sono stanchi delle passerelle” - Il Movimento Consumatori Toscana esprime profondo sconcerto per l’ennesima iniziativa simbolica messa in scena dai sindaci del Valdarno: un flash mob per “solidarietà” ai pendolari, ormai esasperati d ... Secondo lanazione.it

Movimento Consumatori Toscana: “Altro che flash mob, servono fatti. I pendolari sono stanchi delle passerelle” - Sull’iniziativa organizzata dai sindaci del Valdarno aretino e fiorentino contro la decisione di spostare i treni dalla linea dell’Alta Velocità a quella lenta dal primo gennaio 2026 interviene anche ... Da valdarnopost.it