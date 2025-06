I pantaloni abbassati in ascensore la caccia al ' molestatore' e l' accusa di violenza sessuale | Fu voyerismo

Un caso che riaccende il dibattito sulla definizione di molestie e violenza sessuale, evidenziando come la percezione e la classificazione di certi comportamenti possano influenzare le conseguenze legali. La sentenza della Corte di Appello di Bari, con la sua decisione di ridimensionare l’accusa a voyerismo, apre nuovi interrogativi sulla giustizia e sui limiti delle interpretazioni legali in casi delicati. È un esempio lampante di come la legge possa talvolta essere soggetta a sfumature interpretative.

Non fu violenza sessuale, ma un "episodio di voyerismo" già derubricato a violenza privata, per il quale la Corte di Appello di Bari, nel rideterminare la pena inflitta (1 anno di reclusione, pena sospesa), ha stabilito "la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale".

