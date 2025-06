I musulmani sono una razza inferiore | Vittorio Feltri sospeso per quattro mesi dall'Ordine dei giornalisti

Le dichiarazioni di Vittorio Feltri hanno scatenato un acceso dibattito sulla libertà di espressione e i limiti del discorso pubblico. È fondamentale affrontare questi temi con rispetto e responsabilità, riconoscendo l’importanza di tutelare il confronto civile. La sospensione dell’editorialista mette in luce come le parole possano avere conseguenze significative nel panorama mediatico e sociale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda e le sue implicazioni.

Vittorio Feltri, direttore de Il Giornale, è stato sospeso per quattro mesi dal Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia per le parole pronunciate durante la puntata del 28 novembre del programma di Radio24 La Zanzara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

