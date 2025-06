I musulmani sono una razza inferiore | Vittorio Feltri sospeso per quattro mesi dall’Ordine dei giornalisti

Vittorio Feltri, noto volto del giornalismo italiano, è stato sospeso per quattro mesi dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia a seguito di dichiarazioni controverse e offensive nei confronti dei musulmani. Questa decisione, presa a fine marzo, riflette l'importanza di un linguaggio responsabile nel mondo dell'informazione. La questione solleva interrogativi sulla libertà di espressione e i limiti etici che ogni giornalista deve rispettare.

Vittorio Feltri è stato sospeso per quattro mesi. A quanto appreso da Adnkronos, la decisione del Consiglio di disciplina dell ’Ordine dei giornalisti della Lombardia, è stata presa a fine marzo dopo le parole pronunciate dal direttore del Giornale nella puntata del 28 novembre 2024 del programma La Zanzara di Radio24. La sanzione è arrivata per le parole “i musulmani, ma io gli sparerei in bocca. Io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori “. Una frase detta in riferimento alle proteste nel quartiere Corvetto di Milano per la morte di Ramy Elgaml, il giovane che ha perso la vita durante un inseguimento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it