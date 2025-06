I misteri di Anastasia Trofimova | i viaggi l’incontro con Kaufmann e le ultime drammatiche ore

I misteri avvolgono ancora le tragiche vicende di Anastasia Trofimova, la giovane donna al centro di un inquietante duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili. Tra viaggi sospetti, incontri enigmatici e un finale sconvolgente, la verità emerge lentamente, lasciando aperti più interrogativi che risposte. Con ogni dettaglio che si svela, siamo chiamati a scoprire cosa si nasconde dietro questa drammatica storia, un caso che scuote l’opinione pubblica e lascia senza fiato.

Roma, 10 giugno 2025 - “ È mia figlia: Anastasia Trofimova ”. È l’ultimo colpo di scena nella misteriosa storia del duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma, dove una decina di giorni fa sono stati ritrovati i cadaveri di una bambina e della madre, quest’ultima in stato di decomposizione e nascosta in sacco delle spazzatura. Oggi sappiamo - e la procura capitolina conferma - che Anastasia aveva 28 anni ed era arrivata in Europa attraverso Malta, dove ha conosciuto tale Relax Ford - un americano sotto falsa identità, il suo vero nome è Charles Francis Kaufmann - sedicente produttore cinematografico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net