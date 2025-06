I missili innocenti

Israele bombarda le centrali nucleari iraniane e nessuno mette in guardia dal pericolo che una fuoriuscita di radiazioni provochi migliaia di morti. È un silenzio criminale. Marta Jacchini via email Gentile lettrice, siamo indubbiamente al cospetto di una narrazione criminale narrata da indefessi criminali, tra cui va collocata quasi tutta la stampa occidentale, che propaga visioni distopiche e distopici silenzi. Ma come stupirsi? È da tre anni, dal 2022, che il “cartello” dei giornali occidentali, dedito allo spaccio della disinformazione più tossica, mostra il suo volto. Ricorda quando grandinavano bombe sulla centrale atomica di Zaporizha in mano ai russi? Erano bombe ucraine, ma Europa, America e giornali al seguito facevano finta che fossero bombe dei russi, come se costoro fossero pazzi suicidi, e di conseguenza accusavano Mosca di un crimine contro l’umanità perché l’esplosione dell’impianto avrebbe rilasciato radiazioni atomiche che si sarebbero estese anche oltre l’Ucraina, provocando forse milioni di morti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

