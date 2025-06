I ministri degli Esteri di Iran Francia Gran Bretagna e Germania si vedranno a Ginevra

In un momento cruciale per la diplomazia internazionale, i ministri degli Esteri di Iran, Francia, Gran Bretagna e Germania si incontreranno a Ginevra il 19 giugno. Un vertice che promette di aprire nuovi spazi di dialogo e collaborazione tra le nazioni coinvolte. La conferma del ministro iraniano Abbas Araqchi rende questa riunione ancora più attesa, poiché potrebbe segnare un passo importante verso una stabilità regionale e globale duratura.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha confermato l'indiscrezione di Reuters secondo cui sarebbe previsto un incontro il 19 giugno a Ginevra con gli omologhi ministri di Francia, Gran Bretagna e Germania.

