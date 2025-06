I Massive Attack atterrano a Ferrara | futuristi e retrò altro che nostalgia

Preparati a vivere un'esperienza unica: i Massive Attack atterrano a Ferrara per il Ferrara Summer Festival, portando con sé la magia del trip-hop che ha rivoluzionato gli anni Novanta. Un concerto da non perdere, tra atmosfere futuriste e suoni retrò, pronti a risvegliare emozioni e ricordi. La musica si fa protagonista, e questa sera Ferrara si trasformerà nel cuore pulsante di un’estate indimenticabile.

Ferrara, 19 giugno 2025 – L’urgenza ritmica dell’hip-hop, i sample spontanei dell’arte del dj, le melodie ricche di soul e i bassi potenti e inebrianti del dub-reggae. Questo è il trip-hop, musica che ha fatto da colonna sonora mitica degli anni Novanta e il suo primo vagito è stato emesso nel 1988 a Bristol dai Massive Attack, che saranno in concerto questa sera al Ferrara Summer Festival, annunciandosi come uno dei grandi live di un’estate molto ricca di suoni epici di stagioni passate. Ma Massive Attack, oggi progetto portato avanti dai due fondatori Robert Del Naja e Daddy G, è tutto fuorché nostalgia, perché quel suono è ancora materia viva che cade perfettamente in tanti dj set contemporanei e forse va a nozze ancora migliori col mondo dell’arte, del visual esteticamente avanzato, se si vuole di passerelle più cutting edge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it