I legali di Blake Lively hanno ricattato Taylor Swift cosa è successo tra l'attrice e la cantante nel caso Baldoni

Una vicenda sorprendente scuote il mondo dello spettacolo: secondo il Daily Mail, i legali di Blake Lively avrebbero ricattato Taylor Swift in un caso che coinvolge Justin Baldoni. Se questa accusa fosse confermata, sarebbe uno scandalo senza precedenti nel panorama hollywoodiano. La veritĂ si fa strada tra smentite e collaborazioni inaspettate, lasciando tutti con il fiato sospeso. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi di questa intricata vicenda.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail in esclusiva, i legali di Blake Lively avrebbero ricattato Taylor Swift affinchĂ© supportasse pubblicamente l'attrice nella causa contro Justin Baldoni. Gli avvocati dell'attrice smentiscono, ma pare che il padre della cantante abbia deciso di collaborare con il regista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: attrice - legali - blake - lively

Come abbiamo detto fin dal primo giorno, questa causa da 400 milioni di dollari era una farsa, e la Corte l’ha capito subito”, hanno commentato i legali di Blake Lively dopo la sentenza. Il giudice federale Lewis J. Liman ha archiviato la richiesta di risarcimento Vai su Facebook

I legali di Blake Lively hanno ricattato Taylor Swift, cosa è successo tra l'attrice e la cantante nel caso Baldoni; Gli sms tra Blake Lively e Taylor Swift dovranno essere consegnati a Justin Baldoni; Blake Lively vs. Justin Baldoni: respinta la richiesta di risarcimento per stress emotivo ma la battaglia legale continua.

“I legali di Blake Lively hanno ricattato Taylor Swift”, cosa è successo tra l’attrice e la cantante nel caso Baldoni - Stando a quanto riportato dal Daily Mail in esclusiva, i legali di Blake Lively avrebbero ricattato Taylor Swift affinché supportasse pubblicamente l'attrice ... Scrive fanpage.it

Blake Lively: Baldoni potrà usare i suoi messaggi con Taylor Swift - Il giudice respinge la richiesta di Blake Lively: i suoi messaggi con Taylor Swift saranno usati da Justin Baldoni nel caso It Ends With Us. Lo riporta ciakgeneration.it