I Lakers cambiano padrone | chi è l’imprenditore che ha sborsato 10 miliardi di dollari per comprare le stelle dell’Nba

I Los Angeles Lakers, simbolo indiscusso del basket mondiale, stanno vivendo una rivoluzione epocale: dopo decenni di gestione familiare, vengono venduti per la cifra astronomica di 10 miliardi di dollari. L’acquirente? Mark Walter, il volto di Guggenheim Partners, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia della franchigia. Un’operazione che segna non solo una transizione, ma anche l’inizio di un’era tutta da scoprire.

I Los Angeles Lakers, la squadra di basket piĂą famosa e al contempo piĂą odiata d’America, cambiano padrone. I proprietari storici, la famiglia Buss, l’avevano acquisita nel 1979 per 67,5 milioni di dollari e ora secondo quanto riportato da Shams Charania di Espn, hanno venduto la maggior parte delle loro quote per la cifra record di 10 miliardi. L’acquirente è Mark Walter, amministratore delegato del fondo d’investimento Guggenheim Partners e Ceo di Twg Global, una holding con azioni nei Los Angeles Dodgers del Baseball e anche nel futuro team di Formula 1, Cadillac. La squadra piĂą costosa di sempre. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: lakers - cambiano - padrone - dollari

Clamoroso in Nba: dopo 46 anni, i Lakers cambiano padrone. La famiglia Buss sta per cedere a Walter - Una svolta epocale scuote l'universo NBA: dopo 46 anni, i Lakers cambiano padrone. La storica famiglia Buss si prepara a cedere la maggioranza all’azionista di minoranza Walter, aprendo un nuovo capitolo per uno dei club più iconici del basket.

I Lakers cambiano padrone, la famiglia Buss vende a Walter per 10 miliardi di dollari Vai su X

I Lakers cambiano padrone, la famiglia Buss vende a Walter per 10 miliardi di dollari; Nba, svolta storica. La famiglia Buss vende i Lakers a Mark Walter per dieci miliardi di dollari; Clamoroso in Nba: Lakers venduti per 10 miliardi. La famiglia Buss cede a Walter. E Magic dĂ l'ok.

I Lakers cambiano padrone, la famiglia Buss vende a Walter per 10 miliardi di dollari - I Los Angeles Lakers stanno per passare di mano, in quella che si appresta a essere la più costosa cessione di una società sportiva a stelle e strisce. Secondo msn.com

Nba, svolta storica. La famiglia Buss vende i Lakers a Mark Walter per dieci miliardi di dollari - I Lakers cambiano padrone, per la "modica" cifra di dieci miliardi di dollari. Riporta msn.com