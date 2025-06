I Lakers battono un altro record | sono stati venduti per 10 miliardi di dollari

I Los Angeles Lakers, simbolo di eccellenza e spettacolo nel mondo dello sport, hanno fatto un nuovo record storico: sono stati venduti per 10 miliardi di dollari. Dal 1979, quando Jerry Buss acquistò la squadra per soli 67,5 milioni, i Lakers hanno scritto pagine indimenticabili di vittorie e leggende. Questa transazione epica segna il valore crescente di una franchigia che ha definito un’epoca. È la prova del loro impatto globale e della passione dei tifosi, sempre pronti a sognare in grande.

I Los Angeles Lakers battono un altro record: sono stati venduti per 10 miliardi di dollari Nel 1979 Jerry Buss, miliardario e giocatore di poker, comprò i Los Angeles Lakers per 67.5 milioni di dollari. Con loro, Buss acquistò anche la squadra di hockey dei Los Angeles Kings, e il Forum di Los Angeles. Erano i tempi dello show time con dieci campionati vinti dai Lakers tra il 1980 e il 2010. I tempi dei giocatori come Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Bob McAdoo e infine Kobe Bryant e Pau Gasol. Fino a Lebron James. Un’era che oggi giunge al termine. La famiglia Buss (Jerry è morto nel 2013) ha annunciato la vendita della quota di maggioranza della franchigia gialloviola a Mark Walter, Ceo e capo di Twg Group, per la cifra record di 10 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I Lakers battono un altro record: sono stati venduti per 10 miliardi di dollari

