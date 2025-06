I giudici che truccano i processi | polemiche per lo spot degli avvocati pro-separazione delle carriere

In un video dal forte impatto visivo, la Camera penale di Venezia mette in discussione l’imparzialità dei giudici e il senso di giustizia, attraverso scene che raffigurano giudici coinvolti in giochi come scacchi, carte e Twister, simboli di manipolazione e inganno. Con una musica tesa e messaggi provocatori, si apre un dibattito acceso sulla separazione delle carriere. Una riflessione urgente su un sistema che merita una riforma profonda.

Giovani attori che interpretano giudici impegnati a truccare partite a scacchi, a carte o addirittura a Twister, il popolare gioco di società, favorendo una parte rispetto all’altra. In sottofondo una musica carica di tensione, e in sovrimpressione delle scritte su sfondo nero: “ Parti uguali?, “ Lo riterresti equo?”, “ Separiamo le carriere “. Il video prodotto dalla Camera penale di Venezia – il “sindacato” degli avvocati penalisti – per sponsorizzare la separazione delle carriere tra giudici e pm provoca la reazioneindignata della giunta veneta dell’ Associazione nazionale magistrati: “Il contenuto del video distorce gravemente e consapevolmente la realtà, dipingendo un processo penale “truccato” per la collusione tra pubblico ministero e giudice, scenario falso che mortifica e ridicolizza l’amministrazione della giustizia e la stessa funzione difensiva”, scrive in una nota l’organismo di rappresentanza di giudici e pm. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I giudici che truccano i processi: polemiche per lo spot degli avvocati pro-separazione delle carriere

In questa notizia si parla di: giudici - carriere - avvocati - separazione

VIDEO / La Camera penale veneziana lancia un messaggio forte e chiaro sulla separazione delle carriere tra giudici e pm: “Per essere finalmente parti uguali.” Il video è diventato virale e sta facendo discutere la magistratura (e non solo) Vai su Facebook

I giudici che truccano i processi: polemiche per lo spot degli avvocati pro-separazione delle carriere; Venezia, il video degli avvocati contro i magistrati: «Giustizia truccata, urge separare le carriere». L'ira dell'Anm: «Sconcertante»; Nelle chat il video protesta sulla separazione delle carriere: magistrati furiosi.

Separazione delle carriere, lite sul video degli avvocati: «Solo satira». La replica: no è vilipendio - Per gli avvocati della Camera penale veneziana quel minuto e mezzo di video è solo una «provocazione», un'«espressione di satira» a sostegno ... Lo riporta ilgazzettino.it

"Nei tribunali il pm conta più della difesa. Avvocati costretti a subire ogni giorno" - La riforma della giustizia, con la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, sembra cosa fatta. Riporta informazione.it