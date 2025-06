I fantastici quattro porteranno direttamente a doomsday conferma kevin feige

Il panorama cinematografico Marvel si prepara a un nuovo capitolo emozionante, con i Fantastici Quattro pronti a portare il loro impatto epico e a collegarsi direttamente al tanto atteso Avengers: Doomsday, come confermato da Kevin Feige. Durante il CineEurope, è stato presentato un nuovo trailer che ha alzato l’anticipazione verso le prossime fasi dell’universo Marvel, lasciando i fan con il fiato sospeso e desiderosi di scoprire cosa riserverà il futuro.

Il panorama cinematografico Marvel si prepara a un nuovo capitolo con l'uscita di film di grande rilievo, tra cui il tanto atteso Avengers: Doomsday. Durante una recente presentazione ufficiale al CineEurope, è stato diffuso un nuovo trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, confermando il forte legame tra questa pellicola e i futuri sviluppi dell'universo Marvel. La comunicazione ha svelato dettagli importanti riguardo alle fasi successive del franchise, suscitando grande interesse tra gli appassionati.

