I Fantastici Quattro | è già stato dato il via al sequel!

I Fantastici Quattro stanno per tornare sul grande schermo con "Gli Inizi", dando il via a un nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe. Con quattro film in uscita nel 2028, l'attesa cresce, ma la domanda sorge spontanea: quali storie verranno raccontate e come il Marvel Cinematic Universe si evolverà ? La strategia di Kevin Feige, sempre più orientata alla qualità , promette un futuro entusiasmante. Preparatevi a vivere nuove avventure che lasceranno il segno!

Con I Fantastici Quattro: Gli Inizi  in uscita a breve, i Marvel Studios hanno ora quattro film in uscita per il 2028, ma cosa riempirà questi slot? È altamente improbabile che vedremo così tanti titoli MCU in un solo anno solare, soprattutto ora che Kevin Feige torna a concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità . Anche la Disney tende a riservare più slot del necessario, utilizzandoli in ultima analisi per progetti diversi. Quando Blade ha lasciato la sua data di uscita di novembre 2025, ad esempio, la data è stata rapidamente occupata da Predator: Badlands della 20th Century Studios. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

