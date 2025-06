I Fantastici 4 | Marvel già pronta sviluppare il sequel

I Fantastici 4: Gli Inizi ha appena acceso l’entusiasmo dei fan Marvel, e sembra che Marvel Studios abbia già in serbo il suo prossimo capitolo. Secondo fonti di SuperHeroHype, un sequel è in fase di sviluppo e potrebbe arrivare sul grande schermo entro il 2028, promettendo di espandere ulteriormente l’universo Marvel e di sorprendere ancora una volta il pubblico con nuove avventure incredibili. È il momento di prepararsi a scoprire cosa riserva il futuro dei nostri eroi preferiti.

Il prossimo film dell'MCU in uscita è I Fantastici: Gli Inizi, ma a quanto pare Marvel Studios sarebbe già pronta a sviluppare il sequel. Secondo un articolo portato alla luce su SuperHeroHype pare che Marvel abbia già in mente di realizzare un sequel dell'attesissimo I Fantastici 4: Gli Inizi. Nell'articolo si evince che il sequel potrebbe essere già pronto per la finestra di mercato del 2028, di questa finestra farebbero tra l'altro parte anche il tanto agognato Blade e Black Panther 3. La celebre famiglia di supereroi Marvel apparirà certamente anche in Avengers: Doomsday, e presumibilmente in Avengers: Secret Wars, pertanto sembra ipotizzabile che Fantastic Four 2 possa a questo punto far parte della prossima fase dell'MCU.

