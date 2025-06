I falchi planano sugli isolazionisti Nella base Maga è scoppiata la faida

Nel caos della base Maga 232, i falchi volano alti mentre la faida tra isolazionisti e interventisti si fa infuocata. Cruz e Loomer non risparmiano accuse a Carlson, dipingendolo come un traditore pagato dal Qatar, ma il leader lo definisce «bizzarro». E ora, anche il delfino Vance si trova in una posizione delicata: il quadro si complica sempre di più. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro questa intricata vicenda.

