I dem inglesi sdoganano l’aborto fino al parto

Nel cuore di un dibattito acceso, il Regno Unito si prepara a una svolta che potrebbe rivoluzionare i diritti riproduttivi. Con l’approvazione di un emendamento dai laburisti, l’aborto oltre le 24 settimane diventa di fatto più accessibile, aprendo nuove questioni etiche e sociali. Un cambiamento destinato a influenzare non solo le leggi, ma anche la percezione collettiva sulla vita e i limiti della libertà individuale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Nel Regno Unito i laburisti approvano un emendamento per depenalizzare l’interruzione di gravidanza anche oltre le 24 settimane. Pur rimanendo formalmente reato, equivale nei fatti a una legittimazione. Così aumenterĂ il numero di soppressioni post-natali. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I dem inglesi sdoganano l’aborto fino al parto

In questa notizia si parla di: inglesi - sdoganano - aborto - parto

L'aborto dopo il parto - Partiamo dal fatto che in molti paesi l’aborto è ammesso anche per ragioni che non hanno nulla a che fare con la salute del feto. Secondo ilfoglio.it

per riscaldare gli ospedali inglesi - La stampa inglese non ha potuto far a meno di sottolineare che un "costume ... Segnala ilmattino.it