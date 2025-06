I Concerti nel Parco Estate 2025 con Nuzzo Di Biase Paola Minaccioni Joe Barbieri

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile con i Concerti nel Parco Estate 2025, il festival che anima il cuore di Roma dal 2 luglio al 5 agosto. Undici serate di musica straordinaria, tra grandi artisti come Nuzzo Di Biase, Paola Minaccioni e Joe Barbieri, e performance inedite. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mix di emozioni, cultura e poesia sotto le stelle. Non mancate all’appuntamento con l’arte e la musica nel magico parco della Casa del Jazz!

Il programma del festival I Concerti nel Parco, Estate 2025 che si svolgerà a Roma, nel parco della Casa del Jazz. Il Festival, I Concerti nel Parco, Estate 2025, giunto alla sua trentacinquesima edizione ed organizzato da I Concerti nel Parco ETS, si svolgerà a Roma, nel parco della Casa del Jazz dal 2 luglio al 5 agosto 2025. Undici eventi, tra cui tre nuove produzioni originali presentate in prima assoluta, o date uniche a Roma nella splendida cornice del Parco della Casa del Jazz a cui si aggiunge, in regione, uno spettacolo nel Parco di Acquaforte di Capranica (VT). Tutti spettacoli che propongono musica, trasversale ai generi ed in commistione con altre arti, dalla letteratura al teatro e alla satira. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - I Concerti nel Parco, Estate 2025 con Nuzzo Di Biase, Paola Minaccioni, Joe Barbieri

In questa notizia si parla di: parco - concerti - estate - nuzzo

Ultravox Firenze 2025, il cast dei concerti gratuiti al Parco delle Cascine - Ultravox Firenze 2025 si prepara a trasformare il Parco delle Cascine in un palcoscenico estivo ricco di eventi gratuiti.

?Che ci fanno due comici, un filosofo e un quartetto jazz su un divano e su un palco nel mezzo dell’estate 2025? Lo scoprirete venerdì 4 luglio alle ore 21:00, “FILOSOFA’ disquisizioni comiche da divano” debutterà per I Concerti nel Parco alla Casa del Jazz Vai su Facebook

I Concerti nel parco, tutti gli artisti dell'edizione 2025 alla Casa del Jazz; Dal 10 luglio al 22 agosto alla Spezia la sesta edizione “LA SPEZIA ESTATE FESTIVAL”. Un ricco programma di spettacoli con grandi nomi teatro, musicisti, performer e big della scena nazionale. Biglietti disponibili; Venaus | FILOSOFA’ disquisizioni comiche da divano con NUZZO / DI BIASE e la partecipazione di MATTEO SAUDINO e con l'Orchestrina Filosofante.

I Concerti nel parco, tutti gli artisti dell'edizione 2025 alla Casa del Jazz - Maria De Biase a Paola Minaccioni, da Sarah Jane Morris a Peppe Servillo, la programmazione della rassegna estiva a Villa Osio ... Si legge su romatoday.it

“Sotto il cielo d’estate al parco” con Mario Biondi, Riccardo Muti e altri grandi eventi: il programma dettagliato - “Sotto il cielo d’estate al parco” è il cartello di eventi promossi dal parco archeologico della Valle dei Templi per la imminente stagione estiva. Lo riporta agrigentonotizie.it