I Cesaroni Max Tortora non ci sarà | ecco il motivo

I Cesaroni stanno per tornare ma con tante novità che non piaceranno ai fan della serie televisiva storica di Canale 5 che per anni ha visto in scena le vicende di Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi, Elda Alvigini, Claudio Amendola, Antonello Fassari, Max Tortora e tanti altri ancora. Nella nuova stagione molti dei protagonisti principali non ci saranno tra cui l'attore che ha interpretato Ezio, marito di Stefania. Perché Max Tortora non tornerà a I Cesaroni. Intervistato dal settimanale Oggi, Max Tortora ha svelato di non fare parte del sequel di I Cesaroni. Nessun motivo personale, anzi.