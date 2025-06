I centoventi anni della Fattoria di Rimaggio festeggiati a Notti d’Ambra

I centoventi anni della Fattoria di Rimaggio sono stati celebrati con entusiasmo a "Notti d’Ambra", un evento che unisce tradizione e innovazione. Fondata nel 1905 a Pergine Valdarno, questa storica azienda agricola ha saputo conservare il suo patrimonio, portando avanti una passione per l’enogastronomia autentica. Un’occasione speciale per riscoprire i sapori e le storie di un territorio unico, che si conclude con una proposta imperdibile per tutti gli amanti del buon cibo e del vino.

I festeggiamenti per i centoventi anni di attività della Fattoria di Rimaggio fanno tappa a "Notti d’Ambra". La storica azienda agricola di Pergine Valdarno, fondata nel 1905, ha raggiunto un importante anniversario e sta promuovendo una serie di iniziative finalizzate ad abbinare enogastronomia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - I centoventi anni della Fattoria di Rimaggio festeggiati a "Notti d’Ambra"

Fattoria di Rimaggio - "Ti racconto una storia", un libro sui centoventi anni della Fattoria di Rimaggio

"Ti racconto una storia": un libro sui centoventi anni della Fattoria di Rimaggio ? L'opera, scritta da Paolo Arturo Calvo, intreccia le vicende dell'azienda di Pergine Valdarno con la storia d'Italia La prima presentazione del libro è fissata per le 18.00 di gio

