I cani setacciano il parco Ducale il Falcone Borsellino | trovato quasi mezzo chilo di droga

Nel cuore della città, i cani setacciano con precisione il parco ducale, un'operazione che ha portato al ritrovamento di quasi mezzo chilo di droga. La polizia di Stato non si ferma, intensificando i controlli nelle aree più critiche per garantire sicurezza e legalità. Questa attività dimostra come il costante impegno delle forze dell’ordine sia fondamentale per proteggere i cittadini e contrastare efficacemente lo spaccio di sostanze illegali.

La polizia di Stato continua la costante attività di controllo straordinario del territorio finalizzata alla vigilanza nelle aree della città fortemente interessate dalla presenza di cittadini stranieri irregolari sul territorio italiano e di quelle zone interessate dallo spaccio di sostanze.

