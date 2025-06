I bus per Tirano partono in anticipo e lasciano a terra i passeggeri

La situazione dei bus tra Morbegno e Tirano evidenzia ancora gravi criticità, con corriere partite in anticipo e passeggeri lasciati a terra. Dopo lo stop estivo dei treni, il trasporto sulla Lecco-Tirano necessita di interventi urgenti per garantire efficienza e sicurezza. È fondamentale che le istituzioni mettano in campo soluzioni tempestive per riqualificare un servizio così essenziale. La sfida è garantire un collegamento affidabile che rispetti i tempi e tuteli i viaggiatori.

C'è ancora molto da fare per avere un trasporto efficiente sulla Lecco-Tirano dopo lo stop estivo dei treni. A Morbegno ieri i bus in partenza per Tirano hanno lasciato a piedi passeggeri. Nel mirino la corriera delle 12 e 21 e quella delle 13 e 21. I mezzi sarebbero partiti in anticipo. Solo ieri abbiamo pubblicato su queste pagine le denunce della Cgil trasporti a causa di una situazione molto difficile che coinvolge lavoratori di Trenord, residenti e viaggiatori che scelgono Lario e Valtellina.

