i bonus ancora esistenti per ristrutturare e climatizzare casa

Se stai pensando di rinnovare o migliorare il comfort della tua casa, è fondamentale conoscere i bonus ancora disponibili. La recente circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce le opportunità offerte dall'ultima legge di bilancio, facilitando gli interventi di ristrutturazione e climatizzazione. Scopriamo insieme quali sono le agevolazioni attualmente attive e come approfittarne per valorizzare il tuo patrimonio immobiliare.

Una circolare dell'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità introdotte dall'ultima legge di bilancio per la casa, compresi i bonus ancora attivi. Vediamole insieme. Ristrutturazioni e prima casa Per le ristrutturazioni, la detrazione fiscale resta al 50% per gli interventi sulla prima. 🔗 Leggi su Today.it