I bolidi senza motore illuminano la notte di Narni | via alla Corsa delle carrette

Preparati a vivere un'esperienza unica: i bolidi senza motore illuminano la notte di Narni, dando vita alla spettacolare Corsa delle Carrette in versione notturna. Sabato 21 giugno, alle 20, la provinciale Capitonese si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico di adrenalina e divertimento. Organizzata dalla Asd Pi.Car, questa gara promette emozioni indimenticabili sotto le stelle. Non mancare!

Torna a Narni la Corsa delle carrette in versione notturna. La speciale gara avrà luogo sabato 21 giugno a partire dalle 20 lungo la provinciale Capitonese, con partenza dalla Quercia e arrivo all'inizio di via della Libertà a Narni scalo. A organizzare l’ evento sarà come sempre la Asd Pi.Car. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - I bolidi senza motore illuminano la notte di Narni: via alla Corsa delle carrette

