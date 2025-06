I biscotti di Venezia nella gift box del matrimonio di Jeff Bezos | la pasticceria Rosa Salva racconta cosa c’è dietro le nozze più discusse dell’anno

I biscotti di Venezia, deliziosa tradizione della Pasticceria Rosa Salva, diventano protagonisti di un'intricata storia di nozze, svelando i retroscena di una celebrazione che ha diviso la città tra entusiasmo e polemiche. Mentre la storica pasticceria si prepara a consegnare la gift box per 200 invitati, il fascino delle usanze veneziane si intreccia con le tensioni locali, rivelando un evento che va oltre le apparenze. Un matrimonio che rimarrà negli occhi e nei cuori di molti.

La storica pasticceria venezia conferma l'ordine ricevuto dall’agenzia che cura le nozze. Ma mentre si prepara la gift box per i 200 invitati, la città si divide tra accoglienza e contestazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I biscotti di Venezia nella gift box del matrimonio di Jeff Bezos: la pasticceria Rosa Salva racconta cosa c’è dietro le nozze più discusse dell’anno

In questa notizia si parla di: venezia - gift - pasticceria - biscotti

