I B2 dal cielo e i parà da terra | l’assalto al cuore atomico dell’Iran

Il cielo si riempie di minacce, mentre le navi e gli aerei si preparano a scatenare un’onda di cambiamenti epocali nel cuore del Medio Oriente. Teheran è sospesa in un’ombra di tensione crescente, pronta a svelare il suo segreto più oscuro. La partita per il dominio nucleare sta per entrare nel suo capitolo più drammatico, e il mondo osserva in trepidante attesa. Riusciranno le forze in gioco a evitare una crisi irreversibile?

Teheran è sotto assedio, anche se l'attacco non è ancora cominciato. Nelle basi sparse tra Israele e il Golfo Persico il traffico aereo è incessante, le portaerei statunitensi avanzano compatte e l'aria profuma di guerra. È il preludio a un blitz che potrebbe cambiare la storia del Medio Oriente, o riscriverla in modo irreversibile. Nel mirino c'è Fordow, il bunker nucleare che l'Iran ha scavato sotto la montagna: cento metri di roccia e cemento armato che custodiscono l'ambizione atomica della Repubblica islamica. Dietro le quinte, il generale Michael "Erik" Kurilla, detto " Gorilla ", ha ormai assunto il comando operativo dell'intervento.

