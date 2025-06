Hulk Hogan non è in punto di morte

Recenti voci avevano fatto temere il peggio: Hulk Hogan in condizioni critiche e la famiglia al suo capezzale. Tuttavia, un portavoce ha prontamente smentito queste indiscrezioni, rassicurando i fan sul suo stato di salute. La leggenda del wrestling sta affrontando una fase delicata, ma niente di grave come si era inizialmente diffuso. Scopriamo insieme cosa c’è realmente dietro questa vicenda e come sta oggi Hogan.

Hulk Hogan non è “in punto di morte con la famiglia al capezzale”: perché è in ospedale Come sta Hulk Hogan, leggenda del wrestling? Nelle ultime ore si sono diffuse delle preoccupanti indiscrezioni sul suo stato di salute. In particolare il conduttore di una radio locale, Bubba the Love Sponge, ha parlato di condizioni critiche, con la famiglia al capezzale del 71enne. Tutto però è stato smentito da un portavoce della famiglia Hogan. Andiamo con ordine. Le voci su un Hulk sul letto di morte avevano fatto subito il giro del web e dei social. Colui che le ha diffuse si è detto sicuro, parlando di una fonte certa e misteriosa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Hulk Hogan non è “in punto di morte”

