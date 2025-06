Huda Beauty ha lanciato il nuovo Lip Contour Stain e sta facendo già impazzire le beauty creators

Huda Beauty ha rivoluzionato il mondo del make-up con il nuovo Lip Contour Stain, l’ultima tendenza che sta conquistando influencer e beauty lovers su IG e TikTok. Questo innovativo prodotto, un perfetto mix tra matita precisa e tinta no-transfer, promette performance eccezionali e una durata infinita. Il punto di domanda ora sorge spontaneo: riuscirà a mantenere tutte le promesse e a diventare un must-have? La risposta è tutta nel suo utilizzo quotidiano.

C’è un nuovo prodotto sulle IG page e TikTok delle beauty creators. E si chiama Lip Contour Stain ed è l’ultima novità firmata Huda Beauty, un ibrido tra una matita ultra precisa e una tinta no-transfer, pensato per chi cerca performance e praticità in un solo gesto. Il mondo beauty è già in fermento: sarà davvero all’altezza delle aspettative? Huda Beauty lancia Lip Contour Stain, e promette di rimanere sulle labbra tutto il giorno. Il punto di forza di questo nuovo arrivato sta tutto nella sua formula: una combinazione studiata per offrire contorni netti, colore pieno e durata estrema – parliamo di 12 ore di tenuta effettiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it