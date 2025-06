Huawei lancia da Venezia una nuova challenge per il benessere

Huawei torna a sorprendere, questa volta partendo da Venezia con la “Anelli Attività Venezia Challenge”, una sfida pensata per promuovere il benessere ovunque tu sia. In occasione della Biennale Architettura 2025, l’azienda invita tutti a muoversi di più, premiandoli con medaglie e motivazione. Pronto a metterti alla prova? Non perdere questa straordinaria opportunità di unire salute, tecnologia e avventura!

(Adnkronos) – Parte da Venezia, ma è pensata per accompagnare chiunque, ovunque si trovi, la “Anelli Attività Venezia Challenge”, lanciata da Huawei in occasione della Biennale Architettura 2025, dove l’azienda è partner ufficiale del Padiglione Cinese. La challenge, attiva fino al 17 luglio, invita gli utenti a bruciare almeno 1500 kcal per ricevere una medaglia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Huawei lancia da Venezia una nuova challenge per il benessere

